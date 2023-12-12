بالفيديو.. الصحافة العبرية تكشف بنود الهدنة التي يطلبها الاحتلال

العالم - مراسلون

وافاد مراسلنا انه وفق صحيفة معاريف العبرية فان قطر تجري مفاوضات مع الاسرائيليين برعاية امريكا للعودة للهدنة وتبادل الاسرى.

ونقلت الصحيفة العبرية عن موقع ايلاف السعودي بان الوفدين الاسرائيلي والقطري يعملان على اعداد صيغة جديدة لتبادل الاسرى تضم نساء واطفال وشيوخا وشبابا مدنيين اسرائيليين بالاضافة الى 3 من كبار الضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اسرتهم حماس في 7 اكتوبر /تشرين الاول.

واضح ان في المقابل ستتعهد تل ابيب بالافراج عن حوالي 300 اسير فلسطيني بالاضافة الى 10 اسرى من السجناء القدمى الذين قضوا محكوميتهم وقد يكون من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

واشار الى ان الصحافة العبرية ركزت ايضا على ما قاله رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامس في جلسة الخارجية والامن في الكنيست، حيث تحدث عن مستقبل قطاع غزة وزعم بانه يرى المعركة ستنتهي بانتصار الكيان الاسرائيلي وبعدها سيتم اقامة حزام امني امن وستنتهي حركة حماس ولن يكون هناك تهديد من القطاع ، وان من سيعيد بناء قطاع غزة هي الامارات والسعودية.

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