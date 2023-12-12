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العدوان الاسرائيلي على غزة .. واحلام اليقظة

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

دخل عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، يومه الـ67 دون أن يتحقق أي من الأهداف المعلنة التي وضعتها حكومة الحرب الصهيونية وفق ما يراه الخبراء وباعتراف وسائل الاعلام الاسرائيلية نفسها .

العالم - فيديوغرافيك

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