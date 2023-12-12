اطلاق رحلات جوية بين إيران والسعودية في المستقبل القريب

العالم - ايران

وقال مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : شاركت أكثر من 100 دولة حول العالم في اجتماع منظمة ايكاو على مستوى وزارة الطيران ومنظمة الطيران، وعلى هامش الاجتماع عقدنا لقاءات عديدة مع ممثلي 20 دولة في اوروبا واميركا اللاتينية، وطرحنا معهم قلقنا بشأن تزويد الطائرات بالوقود.

واضاف رئيس منظمة الطيران المدني: ليس لدينا أي وجهة طيران في إيران ليس لدينا اتفاق مع الجانب الآخر.



وتابع قائلا: تم إبرام اتفاقية ثنائية مع وزير الطيران السعودي ورئيس منظمة الطيران المدني في هذا البلد في مجال الطيران، وبناء على طلب إيران لبدء رحلات الحج والعمرة، تم إجراء مفاوضات مع السعودية، وفي الخطوة الأولى ستقوم شركو الخطوط الجوية الايرانية (الناقل الوطني) وشركة طيران معراج بتنفيذ هذه الرحلات قريبا، وبالنسبة للخطوات التالية، كما تم التوصل الى زيادة رحلات العمرة والحج والرحلات التجارية المجدولة.