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مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كيان الاحتلال نهاية الأسبوع

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كيان الاحتلال نهاية الأسبوع
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الكيان الصهيوني ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب على غزة

العالم - الأميركيتان

وحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من المقرر أن يجتمع سوليفان مع كبار المسؤولين في القدس ويناقش معهم.

وجاء ذلك بعد أن أكد سوليفان، يوم أمس، بقوله:"إن واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتفق مع وزراء الخارجية العرب بشأن الرؤية حول قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وأوضح سوليفان، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تواصل تهديد [إسرائيل] ولا تزال تحتجز رهائن، منوها إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" و[إسرائيل] على تواصل حول العمليات العسكرية.(على حد قوله).

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