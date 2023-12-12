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القسام تؤكد هلاك 11 جنديا اسرائيليا باشتباكات من مسافة صفر

القسام تؤكد هلاك 11 جنديا اسرائيليا باشتباكات من مسافة صفر
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت كتائب عز الدين القسام مقتل 11 جنديا اسرائيليا على يد مقاتليها خلال إشتباكات ضارية معهم في عدة مناطق بقطاع غزة من مسافة صفر.

العالم - فلسطين

وقالت كتائب القسام: استهدفنا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع وناقلة جند يعتليها 3 جنود وأجهزنا على طاقمها، واشتبك مجاهدونا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم الدبابة وقتلوا عددا منهم.

واضافت: أكد مجاهدونا مقتل 11 جنديا خلال إشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الراجلة في عدة مناطق من المسافة صفر، واستهدفنا قناصاً إسرائيليا بقذيفة "أر بي جي" وأوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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