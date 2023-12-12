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'نتنياهو' يكشف عن دولتين ستمولان إعادة إعمار غزة

'نتنياهو' يكشف عن دولتين ستمولان إعادة إعمار غزة
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دولتين من المقرر ان تمولان إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست"، إن "إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تمويله من قبل السعودية والإمارات".

وأضاف نتنياهو، أن "الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أنْ تفعل ذلك على مراحل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة في اليوم الذي يلي الحرب" على حد قوله.

وادعى أن "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة قطاع غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع، وسيكون علينا بناء كيان لا يريد تدميرنا يتولى الإدارة المدنية في قطاع غزة".

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