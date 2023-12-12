وزير خارجية ايران يصل إلى جنيف

العالم-ايران

وينعقد الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين يوم غد الأربعاء ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة الدول الأعضاء، وتستضيفه الحكومة السويسرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسيشارك وزير الخارجية الايراني، في هذا الاجتماع ويلقي كلمة فيه، كما سيلتقي مع بعض نظرائه والمسؤولين الدوليين والمشاركين في هذا الاجتماع لاجراء محادثات معهم.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالاجتماع، ستكون قضية فلسطين ومواصلة المشاورات لوقف اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد أهل غزة والضفة الغربية، من بين القضايا التي سيناقشها وزير الخارجية ويولي لها اهتماما خاصا خلال هذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية قد زار جنيف قبل فترة والتقى بمسؤولي الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وناقش معهم الوضع الحالي في غزة.