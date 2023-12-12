ايران تختبر طائرة جديدة تستخدم أنواع الأسلحة ذات توجيه بصري وحراري

العالم- ايران

وتفقد العميد آشتياني مراحل إجراء اختبار الطيران لطائرة التدريب "ياسين"، مؤكدا أن الطيارين الذين يتم تدريبهم على هذه الطائرة بإمكانهم التحليق بمقاتلات الجيل الجديد.

وأضاف : ان هذه الطائرة التي يتم استخدامها لتدريب الطيارين وتحظى بالدعم الكامل من وزارة الدفاع، سيتم استخدامها قريبا في تدريب الطيارين، وستصل الى مرحلة الانتاج المكثف.

وأكد العميد آشتياني أنه يمكن استخدام طائرة "ياسين" في عملية الاسناد الجوي القريب للطائرات، موضحا أنها ستكون قادرة على استخدام جميع أنواع الأسلحة ذات التوجيه البصري والحراري في مهام الدعم الجوي القريب.