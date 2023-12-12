فيديو خاص: اقوى اضراب في تاريخ الاردن

العالم - فلسطين

وقالت الامين العام لحزب العمال الاردني رولا الفرا الحروب لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: الاردن خاض اضرابا شاملا شعبيا شمل جميع القطاعاعت الصناعية والتجارية والمدارس والنقل والمواصلات، وكان انجح اضراب في تاريخ الاردن منذ عقود.

وتابعت الحروب: رغم ان الدعوات الى الاضراب انطلقت فقط قبل 48 ساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن انخرطت فيها القوى السياسية والاحزاب والشخصيات النقابية والوطنية المؤثرة وجمعيات حقوق الانسان.

واضافت: قرر الشعب الاردني في الامس ان يجلس في بيته في رسالة اولا الى الفيتو الاميركي المتغطرس الذي افشل للمرة الرابعة قرارا بوقف اطلاق النار في مجلس الامن، وثانيا الى حكومات العالم اجمع.

واعتبرت الامين العام لحزب العمال الاردني رولا الفرا الحروب ان اضراب الاردن جاء تجاوبا مع دعوات لاضراب عالمي، شمل بلدانا ومدنا عدة، حيث تبنت الحكومة اللبنانية الاضراب رسميا وعطلت جميع المؤسسات.

واضاحت الحروب: كان هناك تجاوب مع الاضراب ايضا في العديد من البلدان والعواصم مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر وحتى في بلجيكا.

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