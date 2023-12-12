إجتماع أممي للتحقيق في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - الأميركيتان

وتحمل الحلقة عنوان "الحرب على غزة 2023: مسؤولية منع الإبادة الجماعية"، وهي من تنظيم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وسيتم عقد حلقة النقاش بالتزامن مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في ضوء ارتفاع عدد القتلى.

ووصفت الأمم المتحدة حلقة النقاش بأنها "سوف تدرس الآثار القانونية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوب الماضي، وتسلط الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية".

وتأتي خطوة الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت أمريكا، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

هذا وحملت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.