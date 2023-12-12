فيديو.. شروط اسرائيلية لجعل 'قطاع غزة جنة'!

العالم- فلسطين

كما قال في إيجاز يومي باللغة العربية، "الحرب ستستمر مهما طال الوقت حتى ضمان أن القطاع لا يشكل تهديداً جدياً على أمن إسرائيل، وحتى يتم القضاء على حماس".



كذلك، خاطب مقاتلي حركة حماس قائلاً "لا تموتوا من أجل يحيى السنوار ومحمد الضيف فهم مختبئون، وإسماعيل هنية مع عائلته خارج القطاع يعيش حياة هانئة على حد تعبيره.



وأضاف: "خيار واحد أمامكم الاستسلام أو الموت".



إلى ذلك، ذكر أن المساعدات لن تدخل إلى غزة إلا عبر معبر رفح وليس من الكيان الإسرائيلي.



وزعم جندلمان أن حركة حماس تستمر في نهب المساعدات من سكان القطاع تحت تهديد السلاح"، ثم قال لسكان غزة: "لو لم تشن حماس الحرب لما حدث أي شيء في غزة، كل معاناتكم هي بسبب حماس".



ودخلت الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، شهرها الثالث فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن 18412 شخصا استشهدوا وأصيب 50100.