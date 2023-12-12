شاهد.. المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات الاحتلال في غزة

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واضافت ان المقاومين قاموا بالاشتباك مع جنود فرق الإنقاذ الاسرائيليين الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص لجيش الاحتلال بقذيفة ار بي جي.

واوضحت القسام ان مقاوميها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الراجلة في عدة مناطق في الشجاعية من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا للاحتلال بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم جرحى.



وفي خانيونس، اعلنت القسام تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بقوة راجلة لجيش الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق خانيونس أوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.، بالاضافة الى دكها لتحشيدات الاحتلال المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



اما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، فقد بثت مشاهد لاطلاقها الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون من عيار ستين على تحشيدات الاحتلال وجنوده في محاور تقدمهم في خانيونس، وتحديدا في محيط مسجد الظلال، بالاضافة الى استهداف المقاومين من السرايا لناقلة جند وآليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف التاندوم في محور التقدم شرق خانيونس.

واكدت السرايا قصفها تحشيدات الاحتلال وآلياته المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى.،فيما دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان نتيجة صواريخ المقاومة التي استهدفتها.