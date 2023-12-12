الاحتلال لن يفلح بتحرير أي أسير حي بالقوة وسيعرض حياتهم للخطر

العالم - فلسطين

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي له في لبنان: الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة، والأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي، وبات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان، وعلى فرنسا وأوروبا أن تعيد النظر في انحيازها للعدو الصهيوني.

وأضاف: في اليومين الماضيين فقط ارتكب العدو الصهيوني 25 مجزرة، والاحتلال يحاول مواجهة خسائره بعرض صور مفبركة ووهمية، والعدو فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي.

وتابع حمدان: نجدد تأكيدنا على موقف شعبنا الرافض لكل مخططات التهجير، ونشكر كل من وقف إلى جانبنا من إخواننا العرب لإفشال مخطط التهجير، ولن يحقق نتنياهو هدفا له في غزة.

واردف: نؤكد ألا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ونقول للاحتلال إنه لن يفلح بتحرير أي أسير حي بالقوة، وسيعرض حياتهم للخطر.

وأكد حمدان أن الاحتلال لن ينعم بالأمن حتى ينعم الشعب الفلسطيني بذلك، وأن وكتائب القسام مرغت أنف الكيان الاسرائيلي بالتراب وقربته من نهايته.

وقال: إن اعتقال العدو لمجموعة من النازحين في مدارس الأونروا هي جريمة تحاكي جرائم النازيين باليهود وانتهاكات سجن أبو غريب

وأعرب حمدان عن شكره للقوات المسلحة اليمنية في جهودها دعم فلسطين وشعبها، داعيا لمواصلة الحراك حتى يتوقف العدوان.