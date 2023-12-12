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بانوراما..

صنعاء تتوعد بالاستمرار في استهداف السفن المتوجهة الى الكيان

صنعاء تتوعد بالاستمرار في استهداف السفن المتوجهة الى الكيان
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في هذه الليلة.. توعدت القوات اليمنية بالاستمرار في استهداف السفن المتوجهة الى الكيان الصيهوني وفرض حظر بحري عليه حتى يتم ادخال الغذاء والدواء الى غزة.

العالم _ بانوراما

ودعا رئيس المجلسِ السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط الى رفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات وقال المشاط انّ الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن اليمن وعن الأمة والبشرية جمعاء مثنياً على ما قامت به القوات المسلحة اليمنية والمقاومة في لبنان دعما لفلسطين.

الى ذلك قال الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام انّ رهان إسرائيل ومن يقف خلفها على مرتزقةٍ في اليمن يعملون على إعاقة عمل القوات المسلحة اليمنية هو رهان على انتهازيين فاشلين .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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