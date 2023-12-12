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'ياسمين عبد العزيز' ترد على شائعات عملها في تل أبيب

'ياسمين عبد العزيز' ترد على شائعات عملها في تل أبيب
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، على شائعات عملها في تل أبيب، حيث تداول البعض على موقع التدوينات القصيرة "إكس" ادعاءات عن وجودها في تل أبيب من قبل للعمل، وذلك عقب رفعها علم فلسطين في أحدث حفل تكريم لها.

العالم- فلسطين

ونشرت "ياسمين" لقطات من الكلام عنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة عليها: "تل أبيب، ياولاد الإيه.. العلم حرقكم أوي؟!!.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ظهرات على السجادة الحمراء مع زوجها الفنان أحمد العوضي بحفل توزيع جوائز وشوشة وهى تحمل علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة.

ورفعت عبد العزيز، العلم الفلسطيني مكتوبًا عليه "كلنا غزة" خلال حضورها حفل توزيع جوائز وشوشة لعام 2023 وذلك تضامنًا مع أهالي فلسطين وما يحدث لهم من جرائم على يد الكيان الصهيوني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وظهرت الفنانة، على السجادة الحمراء مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهى تحمل علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة.

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