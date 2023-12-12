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العين الاسرائيلية..

الاحتلال يواجه صعوبات كبيرة في عدوانه على غزة

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

يرى برنامج"العين الاسرائيلية" صعوبات كبيرة لجيش الاحتلال في المعارك الدائرة في شمال وجنوب قطاع غزة، مشككا في امكانية تحقيق انتصار يسعى اليها مجلس الحرب الصهيوني.

العالم _ العين الاسرائيلية

وتبقى الجبهة المفتوحة مع حزب الله على حدود جنوب لبنان مصدر قلق خوفا من تدحرجها بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه حركة انصارالله اليمنية على التجارة البحرية الاسرائيلية.

كما ألقى البرنامج الضوء على اقرار الاعلام العبري ان المعركة في خانيونس جنوب القطاع صعبة جدا وان مشكلة الانفاق التابعة للمقاومة هي مشكلة المشاكل الاحتلال ويصعب التغلب عليها.

الى جانب ذلك اعترف خبراء الحرب الصهاينة بصعوبات مماثلة في حي الشجاعية وأيضا في جباليا.

هذا الاعتراف بصعوبة المعارك في قطاع غزة استتبعته اسئلة لاتنتهي عن قدرة جيش الاحتلال الذي يروج قادة الاحتلال انه الاقوى في الشرق الاوسط ولا يستطيع حتى الان حسم هذه المعركة مع منظمة مقاومة.

المشكلة الاضافية التي يستشعرها الصهاينة وباتت حديث الاوساط السياسية والعسكرية والمجتمعية في الكيان هي أن الصواريخ التي مازالت تطلقها المقاومة الفلسطينية من قلب قطاع غزة على المدن المحتلة وتزعزع امن الصهاينة.

فشل جيش الاحتلال في تحقيق اهدافه بتصفية المقاومة واطلاق الاسرى الصهاينة بالقوة ادى الى تزايد الخلافات الحادة بين اعضاء مجلس الحرب أو الكابينت المصغر الذي يقود هذا العدوان.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي المتخص بالشؤون الاسرائيلية

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