الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني مصاب في مشافيها

الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني مصاب في مشافيها
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي، الثلاثاء، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم - الجزائر

وأوضح المصدر ذاته أن "استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

هذا وأفادت وزارة الحصة بغزة اليوم الثلاثاء، باقتحام القوات الإسرائيلية لمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح.

ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

روابط ذات صلة

من هو السياسي الجزائري الذي منع من السفر بـسبب فلسطين؟

مؤتمر دولي في الجزائر لمقاضاة الكيان الاسرائيلي

شاهد.. الجزائر تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة

شاهد .. بيان تونسي جزائري مشترك حول المقاومة الفلسطينية مفاده..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف