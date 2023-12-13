عبداللهيان من جنيف : امريكا لا تعير اي اهتمام الى حقوق الانسان

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح وزير الخارجية الايراني للصحافيين على هامش اجتماع عقد بجنيف مساء الثلاثاء؛ لافتا الى حضوره في اجتماع لدى وصوله الى مدينة جنيف، تحت عنوان "وضع حقوق الانسان داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة" وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين على تبني "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واضاف "امير عبداللهيان" : نحن نشاهد جرائم الابادة الجماعية في فلسطين، بل الاسوأ من ذلك، امريكا التي تستضيف المكتب الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة بنيويورك، عمدت خلال الايام الاخيرة الى استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل احادي الجانب ضد مشروع قرار كان من شأنه ان يوقف المجازر في حق الاطفال والنساء.

وتابع : ان هذا الاجراء يدل على ان امريكا لن تعير من حيث التطبيق، اي اهتمام الى حقوق الانسان وحقوق الطفل؛ متطلعا بان تثمر الجهود والمشاورات (الدولية) في اقرب وقت ممكن لانهاء المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

ومضى وزير الخارجية الايراني الى القول : نظرا للوضع الذي يسود المنطقة حاليا، نحن اعلنا مرارا بانه في حال عدم توقف الحرب، هناك احتمال بان يتسع نطاقها، واليوم العالم يشاهد ان هذه الحرب اخذة بالتوسع، حيث بعض الدول في منطقتنا مثل لبنان واليمن، التي اتخذت بعض الاجراءات.