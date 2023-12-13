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20 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس

20 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 20 مواطنا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "زكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية في القطاع اعلانها وصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم حان يونس.

كما استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال باستهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.

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