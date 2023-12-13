مقاومة غزة وجنين والحرب المفتوحة

العالم - مع الحدث

هل حربه الطويلة ومجازره المتنقلة سترفع حتما مخاطر التفجير الاقليمي؟

ماذا يعني كشف بايدن عن خلافات مع بعض القيادة الاسرائيلية وتحذيره من تحول الرأي العام كخطر على امن الكيان وان الحكومة الحالية أكثر الحكومات تطرفا ولا تريد حل الدولتين؟

ماذا قصد بكلامه ان حكومة نتنياهو بدأت تفقد الدعم في كل انحاء العالم وينبغي عليه تغيرها لايجاد حل طويل الامد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟

كيف يفسر كلام نتنياهو عن بقاء قواته في غزة بعد الحرب ومنع عودة السلطة او حماس لحكم القطاع؟

ما الذي شكلته ضربة صنعاء للسفينة النرويجية متجهة لاسدود بصاروخ كروز وارسال الكيان الاسرائيلي لسفينة حربية من طراز ساعر 6 للبحر الاحمر؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية يوسف احمد، الخبير العسكري اللواء خالد غراب