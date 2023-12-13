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مراسل العالم يكشف تفاصيل وساطات خارجية لتهدئة جبهة جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان عملية الوساطات الخارجية من قبل امريكا عبر خارجيتها والمسؤولين بمخابراتها والمبعوثين الفرنسيين لم تتوقف وتتواصل مع الجانب الرسمي اللبناني من اجل اقرار تهدئة على الجبهة اللبنانية.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الامر لا يتعلق بالناحية اللبنانية فقط وانما يرتبط ايضا بنوايا كيان الاحتلال الاسرائيلي العدوانية وعدوانه المستمر على المناطق اللبنانية، بالتالي لا يمكن الحديث عن تهدئة من جانب واحد ما لم يكن هناك وقف لاطلاق النار في غزة كما اعلنت المقاومة.

واضاف ان المقاومة اكدت انها ستبقى جبهة تضامن ومساندة طالما العدوان مستمر على غزة والفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، مشيرا الى ان الوسطاء يحاولون ان يخرجوا الاحتلال من مأذقه نظرا الى حالة الارباك والانهزام التي يعيشها جيش الاحتلال على كامل الحدود اللبنانية الفلسطينية والاحتلال يريد جرعة ليخفف عن نفسه وعن جنوده وطأه تحمل الضربات التي يتلقاها من المقاومة.

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