اسلامي: سننفذ الاتفاق النووي ولكن بشرطها وشروطها 

العالم - ايران

وأشار اسلامي ردا على سؤال على هامش مراسم ازاحة الستار عن جهاز فايبر ليزر المصنع محليا اليوم الاربعاء، أن عدد مفتشي الوكالة الذرية المعتمدين هو 120 مفتشا وهم يقومون بعمليات التفتيش، والان هناك مفتشين اثنين يقومون بهذا العمل في إحدى منشآتنا دون عراقيل.

وفيما يتعلق بالضجيج الاعلامي الغربي حول قضية الاتفاق النووي علّق اسلامي أن الاتفاق النووي يتأطر باطارات والان فقد انسحبت اميركا من الاتفاق النووي ولم تنفذ التزاماتها كما لم تسمح لبقية الدول بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " اذا عادت اميركا الى الاتفاق النووي ونفذت تعهداتها والغت الحظر فنحن ايضا سننفذ تعهداتنا " واضاف " لا نعترف بالاتفاق النووي رقم 2، وان وثيقة واحدة واسمها الاتفاق النووي المصادق عليه في القرار الأممي رقم 2231 ، هي التي لها اعتبار، وأن مخرجاتها ونتائجها واضحة ، واميركا قد انسحبت من الاتفاق النووي واذا ما عادت ونفذت تعهداتها فعندئذ نعود نحن ايضا الى تنفيذ التزاماتنا".