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حماس: القسام تفي بوعدها!

حماس: القسام تفي بوعدها!
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس في بيان إن مجاهدي كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة!

العالم - فلسطين

وأضافت: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة

هذا واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين، معظمهم ضباط، وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أولا مقتل 8 عسكريين،من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني تومر غرينبيرغ، بالإضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى روعي ملدسي.

وقال في بيان، إن العسكريين الثمانية قتلوا في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حي الشجاعية في مدينة غزة شمالي القطاع.

ثم عاد وأعلن جيش الاحتلال مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

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