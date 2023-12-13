مواصلة استهداف مواقع أمريكية – اسرائيلية من لبنان والعراق واليمن

العالم - فلسطين

وأصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان خلال الايام الماضية بيانات عسكرية تضمّنت عمليات استهداف قواعد ومواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 12-12-2023:

- الساعة 10:00‌‎ ‎.. استهداف موقع ‌‏المالكية‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة. استهداف نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع العاصي.

- الساعة ‏15:35 ‎.. استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 13:30 .. استهداف مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.‏

- الساعة‎ 13:30 ‎.. استهداف نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة.‏

- الساعة‎ 15:00 ‎استهداف موقع‎ ‎الراهب بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

- الساعة‎ ‌‏15:00‌‎ ‎.. استهداف ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.‏

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ملخص عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 11-12-2023:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف موقع البغدادي وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 20:00 استهداف قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقوط عديدها بين قتيل وجريح.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:00 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:40 استهداف تجمّع مُشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتمّ ‏تحقيق إصابات مباشرة.

* المقاومة الاسلامية في العراق

اما المقاومة الإسلامية في العراق فقد أعلنت عن تنفيذها ثلاثة هجمات الاثنين، اثنان منها استهدف قاعدة عين الاسد الاميركية غرب العراق مصيبين هدفهما بشكل مباشر.

والثالث استهدف القاعدة الاميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية وحقق إصابات مباشرة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، السبت، تنفيذها 11 عملية ضد قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا الجمعة الماضية، وذلك رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق أهل غزّة.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان، إنّها دكّت القواعد الأميركية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أصابت أهدافها بشكل مباشر، مؤكدة استمرار عملياتها الجهادية ضد قوات الاحتلال حتى إخراج آخر جندي من البلاد.

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كما استهدفت الجمعة ثلاثة صواريخ السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.

وأكد مسؤول عسكري أميركي ان صفارات الانذار انطلقت في مجمع السفارة وسماع ما يعتقد أنها أصوات ارتطام في محيط المجمع وقاعدة (يونيون ثلاثة) المجاورة التي تضم قوات من التحالف الاميركي. والهجوم على السفارة هو الأول منذ أن بدأت فصائل المقاومة العراقية بشن هجماتها ضد القوات الأميركية.

وهاجم المسؤول الأمني لحركة "كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري، المعترضين على قصف السفارة الأمريكية من السياسيين والمسؤولين العراقيين، ووصفهم بـ "المنبطحين"، مؤكدًا أنّ التصعيد الذي نفذته الفصائل بسلسلة عمليات مكثفة يوم الجمعة، يمثل "قاعدة اشتباك جديدة". واشار أبو علي العسكري، إلى أنّ الفصائل لا تمانع من تفاوض الحكومة مع واشنطن لسحب القوات الأمريكية من العراق.

المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت ايضا قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الاميركي في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

واكدت المقاومة انها استهدفت القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز، بالصواريخ. واوضحت ان الاصابات كانت دقيقة والعملية حققت اهدافها.

هذا وارسلت قوات الاحتلال الاميركي رتلاً عسكرياً يتألف من قرابة الخمسين شاحنة تحمل عربات مدرعة وذخائر ومعدات لوجستية من قواعده العسكرية المنتشرة في منطقة كردستان العراق، إلى قاعدتي حقل كونيكو للغاز، وحقل العمر النفطي في شمال وشرق سوريا.

* جبهة البحر الاحمر وباب المندب تتصاعد ضد الكيان

ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية بصاروخ بحري مناسب ضد ناقلة تابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي. واكدت صنعاء استمرارها في منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجه إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر، حتى رفع الحصار عن غزة.

وأكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبدالسلام، أن أي تقاعس أو حياد في قضية فلسطين، هو انخراط مجاني وغبي مع الكيان الاسرائيلي ضد فلسطين وغزة.

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وأكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن صنعاء ستستهدف مناطق حساسة اخرى للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية وستتوسع دائرة الحرب اذا ما حاول الاخيران الرد على استهداف القوات المسلحة اليمنية لمصالحهما بسبب تواصل المجازر في قطاع غزة.

وكشفت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء الاحد عن اجبار قوات صنعاء سفينة شحن كانت متوجهة إلى الكيان على التراجع بعد تجاهلها لرسائل التحذير.

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية، الاسبوع الماضي، عملية عسكرية نوعية ضد أهداف للكيان الصهيوني في أم الرشراش "إيلات" باستخدام صواريخ باليستية؛ نصرة للشعب الفلسطيني.

وفي الـ19 من شهر نوفمبر الفائت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاستيلاء على سفينة "إسرائيلية" بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من القوات البحرية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان ، إن قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، موضحة أن استهداف السفينة الأولى تم بصاروخ بحري، فيما تم استهدف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وفي السياق، كشف موقع "غلوبس" الصهيوني المختص بالشؤون الاقتصادية، عن توقف ميناء أم الرشراش المحتل عن العمل بشكل كامل نتيجة التهديدات اليمنية.

وفق الموقع العبري فقد أوضحت سلطات الميناء أن تهديدات اليمن تؤثر على جميع السفن سواء تلك التي تمر إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أو التي تصل إلى أم الرشراش "ايلات".

وأكد مسؤولون صهاينة في الميناء: أنه لا توجد أي سفن تقريبًا تزور الميناء، مشيرين إلى أن الميناء ينوي إخراج العمال من العمل وإغلاق بوابات الميناء بسبب قلة العمل.