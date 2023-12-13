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قوات الاحتلال تعتقل الكاتب المقدسي راسم عبيدات

قوات الاحتلال تعتقل الكاتب المقدسي راسم عبيدات
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المقدسي راسم عبيدات.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع "فلسطين اون لاين"، أفاد نجل الكاتب المعتقل مالك راسم عبيدات بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم الكائن في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت والده.

وتصاعدت اعتقالات الاحتلال بحق المقدسيين في الآونة الأخيرة بهدف إفراغ المسجد الأقصى من المصلين وتركه متاحا لاقتحامات اليهود.

كما تزامن الاعتقال مع موجة عدوان يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ مساء الإثنين الماضي، حيث شنت طائراته الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48 فلسطينيا، وإصابة 304 آخرين بجراح، وفق إحصائية رسمية.

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