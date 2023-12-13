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بالفيديو.. تغيير لغة بايدن تجاه الاحتلال وانفجار وشيك مع نتنياهو

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

تتزايد الخلافات بين واشنطن وتل ابيب بشأن مستقبل غزة. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن من ان كيان الاحتلال بدأ يفقد الدعم الاميركي والاوروبي بسبب القصف العشوائي على القطاع. وفيما طالب بايدن نتنياهو بتغيير حكومته معتبرا انها الاكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، اقر الأخير بالخلاف مع واشنطن مؤكدا عدم تغيير مواقفه تجاه مستقبل القطاع.

العالم - خاص العالم

مع تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن التي وصف فيها حكومة الاحتلال بأنها الاكثر تطرفا في تاريخ "اسرائيل"، الانقسام بين تل ابيب وواشنطن ينفجر الى العلن سببه الرئيسي رفض بنيامين نتنياهو للرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد العدوان على غزة.

بايدن حذر من ان كيان الاحتلال بدأ يفقد الدعم الاميركي والاوروبي والعالمي بسبب القصف العشوائي على غزة كما اقر ايضا بأن بلاده تفقد مركزها الاخلاقي بسبب دعمها لتل ابيب. وفيما دعا نتنياهو لتغيير حكومته قال إن على الاخير القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها ولا يمكنه القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل مضيفا أن "وزير الأمن القومي الاسرائيلي" إيتمار بن غفير ورفاقه لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين ويريدون الانتقام من الفلسطينيين جميعاً.

مواقف جاءت بعد اعتراف اسرائيلي بوجود خلافات مع الحليف الاميركي.

وقال نتنياهو "نعم هناك خلاف حول اليوم التالي لحماس وآمل أن نتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضاً. وأود أن أوضح موقفي لن أسمح لـ"إسرائيل" أن تكرر خطأ أوسلو. غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان".

تصريحات بايدن رد عليها بن غفير بان "اسرائيل" لم تعد نجمة على العلم الامريكي وعلى بايدن ان يفهم هذه النقطة،واكد وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو شلومو قارعي بالقول انه لن تكون هناك دولة فلسطينية ولن يتم العودة أبداً إلى أوسلو .

ووصف الاعلام الاميركي تصريحات بايدن بانها تمثل أكبر تغيّر في لغة الولايات المتحدة بشأن كيان الاحتلال منذ السابع من تشرين الاول أكتوبر فيما علقت وسائل إعلام الاحتلال بالقول إن كلام بايدن قيل في الغرف المغلقة والآن يقال بشكل علني معتبرة انه في نهاية الأمر سيحدث انفجار بين نتنياهو وبايدن في حين اعتبرت اخرى أن الإسرائيليين سئموا نتنياهو، لكنه يتشبث بالحكم ويقسم الكيان في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر.

وتأتي مواقف بايدن قبيل زيارتين الى كيان الاحتلال لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان علماً أن الأخير أعلن أنه سيتحدث مع نتنياهو بشأن تصريحاته عن انخراط تل أبيب العسكري في غزة بعد الحرب.

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