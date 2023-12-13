طهران.. المؤتمر الوطني الثالث لجائزة المدير العام

العالم - ايران

وقال مازيار زارع وهو أمين المؤتمر:"يلعب المدير العام في أي مجال ومهنة دوراً هاماً في تغيير ونمو اقتصاد البلاد ويعتبر محرك الإنتاج في جميع قطاعات الصناعة ويستمر في طريقه رغم التحديات والمعايير ويحاول خلق موقع استراتيجي قوي".

وهو قال حمیدرضا صدیقیان راد وهو مدير مجموعة تكنولوجيا المعلومات بشركة 'هلو' الايرانية:"باعتبارنا شركة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، تمكنا على مدى العقود الماضية من إنتاج الأجهزة والبرمجيات اللازمة لمختلف الأعمال التجارية ونركز حالياً على الجيل الخامس من التكنولوجيا".

التدابير المبتكرة المبنية على المعرفة وخلق وتطوير ريادة الأعمال وتبادل الخبرات وتوطين المعرفة الموجودة في البلاد وإدخال كبار مديري الشركات القائمة على المعرفة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة من اهم اهداف هذا الموتمر الوطني.

وقال مدير شركة 'استيم' الإيرانية، فردين دياري بور:"نعمل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة منذ أربعين عاماً، وتمكنا من إنجاز أكثر من 50 مشروعاً في هذه السنوات، كما تمكنا من خلال الاعتماد على الخبراء الإيرانيين من توطين العديد من احتياجاتنا لبناء محطات الطاقة".

اما مدير شركة 'سيدلف' الايرانية، سعيد دهقان فقال:"بدأنا نشاطنا في مجال الخدمات البحرية وخدمات الموانئ بمنهج خلق فرص العمل وريادة الأعمال، ونلعب دوراً رئيسياً في ميناء الشهيد رجائي من خلال تقديم الخدمات لأصحاب البضائع في مجال التصدير والاستيراد".

تم في هذا موتمر تكريم مائة مجموعة من أصل أربعمائة مجموعة مشاركة بناء على مؤشرات ومبادئ الإدارة المهنية وخلق ريادة الأعمال بما يتماشى مع تطوير الأعمال وخلق فرص العمل.