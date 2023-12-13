الاحتلال يقصف المدنيين ويعتقل مدير مستشفی كمال عدوان

العالم - فلسطين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة، لليوم الثامن والستين على التوالي، وتقترف مجازر وحشية بشن مئات الغارات وتکثيف القصف المدفعي والاحزمة النارية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، وسط وضع إنساني كارثي، إلى جانب استمرار التوغلات البرية.

واسفرت هذه المجازر وقصف الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح في مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً جنوبي خان يونس. فيما استشهد وجرح آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلهم في مخيم خان يونس.

وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي شرقي خان يونس ووسطها بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية واطلاق إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي.

في غضون ذلك استشهد اطفال وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة فلسطينية بدير البلح. كما تجدد قصف الاحتلال المدفعي على حيي التفاح والدرج شرق غزة.

إلى ذلك استشهد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى سبعة وثمانين شهيداً.

من جهة اخرى ضاعف هطول الأمطار معاناة النازحين في قطاع غزة، حيث غرقت خيام النازحين جنوب غزة مع استمرار تساقط الأمطار. ومع دخول فصل الشتاء تبدو حاجة النازحين للمساعدات الإنسانية أمراً ملحاً، وسط نداءات ومطالبات دولية تحث على سرعة إدخالها وزيادة كمياتها.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مختلف مناطق قطاع غزة هرباً من القصف والعمليات العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وبعد اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة و حصاره وقصفه لعدة أيام، أكدت وزارة الصحة في غزة اعتقال الاحتلال الاسرائيلي مدير هذا المستشفى واقتياده لجهة غير معلومة، وعبرت عن خشيتها من قيام الاحتلال الاسرائيلي بفبركة كذبة جديدة يتذرع بها لارتكاب جرائم وتدمير في المستشفى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي الى أكثر من ثمانية عشر ألفاً وأربعمئة شهيد وأكثر من خمسين ألف جريح منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.