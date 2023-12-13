موضوع ديون البحرين لايران يعود للواجهة!

العالم - البحرين

وفي تصريح أدلى به اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أكد " دهقان " أن الحكومة الحالية سوف تتابع القرار الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي بخصوص الشكوى القانونية ضد البحرين، مشيرا الى أن نص هذه الشكوى جاهز وستبدأ الحكومة متابعتها.

ولدى اجابته على سؤال اين سيتم طرح هذه الشكوى؟ قال: لدينا اتفاقية استثمار مع البحرين منذ وقت سابق، وفي حال الحاق الضرر بالجمهورية الاسلامية الايرانية، فإنه سيتم رفع الشكوى.

وحول الديون المستحقة لايران على البحرين قال: من الطبيعي أن المواضيع مختلفة، فهناك شكوى خاصة بالبنك المركزي اذ يبلغ طلب طهران من الأخيرة مليارا و ۷۰۰ ملیون دولار، وشكوى اخرى تعود للتأمين ومبلغها عدة ملايين دولار.