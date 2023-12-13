بالصور.. أكبر سفارة بالسعودية لحليفها المقرب!..

العالم- السعودية

وشارك عدد من المسؤولين الأمريكيين والسعوديين في مراسم وضع حجر الأساس لمبنى جديد للسفارة الأمريكية في الرياض.من بينهم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم، ونائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى سفير الولايات المتحدة في المملكة مايكل راتني.

وتعتبر السفارة الامريكية الجديدة أكبر سفارة في السعودية. ويقع المبنى الجديد في الحي الدبلوماسي على مساحة 27.5 فدان، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري التقليدي للمملكة والتصميم الحديث.

واظهرت استطلاعات الرأي في البلدين مشاعر سلبية للشعب الأمريكي تجاه السعودية والشعب السعودي تجاه امريكا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. واظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة زغبي الدولية أن 51% من السعوديين كانوا يحملون مشاعر عدائية تجاه الولايات المتحدة. كما تبين أن 57% من الأمريكان لديهم رأياً سلبياً في السعودية.

ووضعت قضية الاعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي الولايات المتحدة في موقف صعب. حيث قبلت السعودية بعد أسابيع من الإنكار، بالاعتراف بـ"موت" خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول أثناء "مشاجرة بالأيدي".

وفي أعقاب القضية، وعدت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات المواطنين السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وكان مسؤولون أمريكيون اكدوا إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت "بدرجة متوسطة إلى عالية من اليقين"إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان كان متواطئاً. لكن خلال وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض ظل تقرير المخابرات الأمريكية طي الكتمان حتى لا يحرج حليفه المقرب في الرياض.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018. لكن أعلنت، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.