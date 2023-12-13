صراخ بايدن بات ينخر حكومة نتنياهو.. وهذا التسونامي سيجرفها

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد الليلة اجتماعا في تل أبيب عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سيلفان إلى الأراضي المحتلة للتباحث حول مجريات العدوان على غزة، ومجريات المعارك في جنوب قطاع غزة وكذلك لتباحث معطيات الجبهة الشمالية في ما يتعلق بلبنان، وكذلك الجبهة السورية والعراقية والتهديدات من قبل الجبهة اليمينة التي بدورها أثرت في ارتفاع الأسعار والتضخم داخل "إسرائيل".

يهود باراك يدعو لتظاهرات مليونية لإقالة نتنياهو

وأضاف، أن الأوضاع الداخلية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي أصبحت صعبة في ظل تصاعد الغضب داخل الشارع الإسرائيلي، وتحديدا بما يتعلق بجبهة اليسار، حيث صرح عددا من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "يهود باراك" الذي دعا إلى تظاهرات مليونية خلال الأيام القادمة داخل تل أبيب لوقف الحرب في غزة وكذلك إقالة بنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة.

حالة إحباط داخل الكيان بعد تصريحات نتنياهو حول العدوان على غزة



وأشار مراسلنا إلى أن الخطاب الأخير للرئيس الأميركي جو بايدن حول إمكانية استمرار تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة والعتاد في عدوانه على غزة انعكس على الداخل الإسرائيلي بحالة من الإحباط حيث تداول مسؤولين كبار في حكومة نتنياهو هذا الخطاب، على رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ان "إسرائيل" ليست نجمة من النجوم التي تعتلي على الأميركي، بدوره قال ووزير المالية سموتيريش إن هناك خلافات بيننا وبين الإدارة الأميركية ولكن نحن نعرف كيف ندير هذه الخلافات وسنواصل العدوان على غزة حتى ان تغيرت المواقف الأميركية.

هذا ما قالة بايدن

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال الثلاثاء إن " اسرائيل" بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي؛ بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته "الأكثر تطرفا".



وشدد الرئيس الأميركي على أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ورفاقه لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين، يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.

وحول دعم بلاده الكامل لكيان الاحتلال الاحتلال في عدوانه الوحشي على غزة، أشار بايدن إلى أن "هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أميركا مركزها الأخلاقي بسبب دعمنا لإسرائيل".