الرئيس السوري يحل وزارة ويجري تعديلا وزاريا

العالم- سوريا

وقال حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على تلغرام إن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وتتبع لـ"رئيس الجمهورية" وتحل محل "وزارة شؤون رئاسة الجمهورية".

وذكر الحساب أن الأمانة تهدف إلى "تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها".

وأضاف أنّ الأمانة العامة المستحدثة يرأسها أمين عام يشرف على أعمالها.

تعديل وزاري

من جانب آخر، أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية بديلاً عن تمام رعد، وتسمية لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة والتي كانت تشغل سابقا منصب سفيرة سوريا في باريس.