الأقصى في خطر.. الاحتلال يبني مطلات هوائية في القدس

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ قرارا اتخذه قبل أربعة أشهر لبناء "قطار هوائي" (التلفريك) في حي سلوان يتجه نحو المنطقة الشمالية والجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم عددا من لمنازل في حي سلوان تحت ذريعة انها غير مرخصة، من أجل تنفيذ مشروع القطار الهوائي.

وأشار مراسلنا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي كذلك بدأ بتنفيذ مشروع إنشاء بالمطلات الهوائية التي ستغير واجهة الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، استمرارا في محاولته التي بدأها منذ سنيين لتغيير الوجه الحقيقي للقدس المحتلة.

هذا ويبدأ القطار الهوائي من القدس المحتلة ويصل إلى جبل الزيتون ثم منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق، للمسجد الأقصى.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 عائلة فلسطينية في حي البيضون ببلدة سلوان بالتهجير من منازلهم خلال شهرين، لبناء قاعدة للقطار الهوائي.

وتُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة لعقارات وأراضٍ فلسطينية بحوالي 8 آلاف و725 مترا مربعا.

إدانات من بعض الدول

أدانت دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس المحتلة بهدف لبناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذات الصلة.

من جانبها قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "أدانت قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولا للبلدة القديمة للقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو".