باختصار.. اليمن جبهة ساخنة مقابل الاحتلال

العالم - باختصار

الكيان شن عدوانه على غزة وعينه على حزب الله لبنان والأخرى على الضفة بالدرجة الأولى نظرا لقربها الإستراتيجي.

ولم يتصور الكيان وأميركا أن اليمن الذي يخوض حربا منذ سنوات لم لم تنتهي عمليا بعد سيتحول إلى جبهة جديدة.

اليمن أعلن الحرب على الكيان الصهيوني في نوفمبر دعما للمقاومة بغزة، في مفاجأة كبرى غير سارة للكيان.

وبدأت هجمات يمنية بالصواريخ والمسيرات، على أهداف في ميناء ايلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

لكن حركة أنصار الله لم تكتف بذلك لتعلن بعد فرض ما يمكن بوصفه بحصار بحري على الكيان.