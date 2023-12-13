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وفاء بما وعد به اليمنيون لمساندة قطاع غزة، تصعيد يمني تمثل بإعلان منع دخول أي سفينة متوجهة إلى كيان الاحتلال. القوات اليمنية أعلنت أنها لن تسمح بمرور أي سفينة إسرائيلية، أو غير إسرائيلية تتجه نحو الأراضي المحتلة. هذا الإعلان يقول ناشطون سيوجد آثارا صعبة جدا على حكومة الاحتلال، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. ناشطون تفاعلوا مع الإعلان اليمني مؤكدين أن موقف اليمنيين ليس غريبا في ظل تاريخهم النضالي المشرق

ما يفعله اليمنيون يساهم في تعميق أزمة كيان الاحتلال على الصعيد الاقتصادي خصوصا. كيف يتأثر الاحتلال اقتصاديا؟ الجواب بلسان الاعلام العبري.

إن لم تستح فاصنع ما شئت.. في ظل العدوان على غزة، تقوم شركة زارا للألبسة بتصوير إعلان أقل ما يقال فيه إنه لاإنساني. العلامة التجارية العالمية نشرت فيديو إعلاني لمنتجاتها في مكان يحاكي العدوان على غزة، والدمار والضحايا الفلسطينيين. ظهور عارضات زارا بجانب أكفان وبيوت مهدمة وخارطة تحاكي خريطة فلسطين أثار غضبا واسعا حول العالم. ورغم أن الشركة قدمت اعتذارا، وقالت إن الفيديو تم تصويره قبل العدوان، إلا أن ذلك لم ينطل على المنتقدين الذين دعوا إلى مقاطعة زارا..

سمية وباتريس سيدتان بريطانيتان تعهدتا بإيصال رسالة الفلسطينيين إلى العالم عبر المشاركة في تظاهرات الدعم لغزة. لكن مشاركة سمية وباتريس ليست عادية.. فهما تقومان بترجمة الكلمات والهتافات بلغة الإشارة لمجتمع الصم. السيدتان تصران على المشاركة في التظاهرات وإشراك الصم في الفعاليات من خلال ترجمة الكلمات لهم بلغة الإشارة. سمية وبارتيس تستخدمان حركات خاصة لإيصال المصطلحات المتعلقة بفلسطين مثل "من النهر إلى البحر" و"وقف إطلاق النار"