شاهد/نائب اوروبي يهاجم محتفلين بعيد يهودي بطفاية حريق!

العالم- فلسطين

والنائب براون هو عضو برلمان منطقة "رزيسزو" في مجلس النواب البولندي للدورتين التاسعة والعاشرة، ورئيس حزب الكونفدرالية.

وأظهر مقطع فيديو متداول النائب المناصر للقضية الفلسطينية وهو يحمل مطفأة حرائق ويفتح فوهتها داخل قاعة الاحتفال مما جعل الجو ضبابياً وتحاول إحدى المحتفلات منعه.

فيما يسمع أصوات احتجاجات أخرى باللغة البولندية، ويرى النائب وهو يتجادل مع عدد من الموجودين قبل أن يحمل حقيبته وينصرف من المكان.

وقال موقع "grzegorz" البولندي إن النائب الاتحادي "غريزيغورز براون" قام بإطفاء شمعدان حانوكا في مجلس النواب باستخدام طفاية حريق.

وأظهرت اللقطات أشخاصاً في المنطقة مغطاة بالمسحوق الناتج عن طفاية الحريق. بعد ذلك صعد براون إلى المنصة في القاعة حيث وصف عيد الحانوكا بأنه شيطاني وقال إنه يستعيد "الحياة الطبيعية".

هذا وهاجم عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، عضو البرلمان البولندي غريزيغورز براون، بعدما استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "حانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.

وشارك سفير الكيان الصهيوني لدى بولندا، يعقوب ليفني، مقطع الفيديو، مرفقا تعليق: "يا للعار.. أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل هذا للتو. بعد دقائق قليلة من احتفالنا بعيد الحانوكا هناك".

ومن جانبه، قال مندوب الكيان الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون معلقا عبر حسابه في منصة "إكس": "هي معاداة السامية في بولندا عام 2023، أنا حزين جدا".

وقال النائب "غريزيغورز براون" في تغريدة على حسابه في موقع "اكس"-تويتر سابقا – "لا يمكن أن يكون هناك مكان لأعمال العبادة التلمودية العنصرية والقبلية والبربرية في مقر مجلس النواب في جمهورية بولندا!"

وعندما سُئل بعد الحادث مباشرة عما إذا كان يشعر بالخجل، أجاب براون: "أولئك الذين يشاركون في أعمال العبادة الشيطانية هم من يجب أن يخجلوا".

وعلى إثر الحادثة، عاقبت هيئة رئاسة مجلس النواب النائب براون بالحرمان من نصف راتبه لمدة 3 أشهر وكامل العلاوة لمدة نصف عام. وأذنت هيئة الرئاسة لمستشارية مجلس النواب بتقديم إخطارات إلى مكتب المدعي العام.