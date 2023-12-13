لبنان…استشهاد اثنين من عناصر حزب الله عند الحدود الجنوبية

العالم-لبنان

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صالح مصطفى مصطفى "أبو علي فلاح" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي موسى بركات "جواد" من بلدة زبقين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وحسب قناة "المنار" في ملفها التوثيقي، تصبح حصيلة "الشهداء على طريق القدس" 101 شخصا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء استهدافه عددا من مواقع الاحتلال عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.