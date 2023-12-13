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لبنان…استشهاد اثنين من عناصر حزب الله عند الحدود الجنوبية

لبنان…استشهاد اثنين من عناصر حزب الله عند الحدود الجنوبية
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

نعى حزب الله اللبناني مساء الأربعاء اثنين من مقاتليه إثر تبادل إطلاق النار مع جيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية، فيما يستمر بتنفيذ العمليات ضده.

العالم-لبنان

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صالح مصطفى مصطفى "أبو علي فلاح" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي موسى بركات "جواد" من بلدة زبقين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وحسب قناة "المنار" في ملفها التوثيقي، تصبح حصيلة "الشهداء على طريق القدس" 101 شخصا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء استهدافه عددا من مواقع الاحتلال عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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