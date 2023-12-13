الأسد يبحث مع وزير خارجية أبخازيا القضايا المشتركة التي تهم البلدين

العالم-سوريا

كما ناقش الطرفان الخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد الأسد أن الأوضاع اليوم في العالم مهيأة بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.

وعبّر زير خارجية أبخازيا للأسد عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سوريا لجمهورية أبخازيا مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هي من أهم أهداف زيارته لسوريا.