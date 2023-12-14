عبد اللهيان: الموتمرات الدولية لطالبي اللجوء يجب أن تكون لها نتائج عملية

العالم - ايران

وصرح حسين أمير عبد اللهيان مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي للصحفيين وعلى هامش الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين: إن جمهورية إيران الإسلامية ومن خلال امتلاكها الطاقات وسجل استضافة أكثر من خمسة ملايين لاجئ أفغاني تتبوا المركز الاول من بين الدول التي تستقبل اللاجئين.

وأكد وزير الخارجية اننا حاولنا التأكيد على المسؤولية العالمية في التعامل مع اللاجئين وكذلك موجة اللاجئين الجديدة في غزة نتيجة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني وتشبث أمريكا وإسرائيل بالحرب.

وأضاف أمير عيد اللهيان: إن عواقب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستشمل المنطقة والمجتمع الدولي لسنوات عديدة.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تسفر اجتماعات مثل المنتدى العالمي للاجئين عن نتائج عملية وليس مجرد إعلان المواقف.

كما دعا أمير عبد اللهيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى النهوض بواجباتها، خاصة وضع خمسة ملايين أفغاني يعيشون في إيران.