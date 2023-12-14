الاحتلال يواصل مجازره الدموية في قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وارتفع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية الليلة الماضية على منزلين لعائلتي أبو ضباح وعاشور في رفح جنوبي قطاع غزة إلى 27 شهيدًا، منهم 14 في قصف منزل عائلة أبو ضباع في مخيم الشابورة.

واستشهد 26 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كريرة بحي الدرج في مدينة غزة.

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* جانب من آثار تفجير الاحتلال لأحد المنازل في شارع مهيوب قرب مخيم جنين، خلال العملية العسكرية المستمرة لليوم الثالث

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واستمر القصف المدفعي على مختلف أرجاء قطاع غزة، خاصة المناطق التي تشهد توغلات إسرائيلية.

وعمّقت الأمطار والأجواء الباردة في قطاع غزة، معاناة مئات آلاف النازحين؛ إذ غرقت مئات الخيام المقامة في الحقول والأراضي الزراعية ومراكز الإيواء.

في هذه الأثناء، تستمر قوات الاحتلال في توغلاتها البرية في عدة محاور من غزة وشمالها وخانيونس، وسط مقاومة ضارية.

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- إرتفاع عدد شــهداء قصف منزلين لعائلتي عاشور وأبو ضباع برفح إلى 27 شهــيدًا

* 18.608 شهداء و50.594 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على غزة



أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الاربعاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في مناطق قطاع غزة أدت إلى خلال الساعات الماضية إلى استشهاد 196 مواطنًا وإصابة 499 آخرين، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 18.608 شهداء و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحتجزا عدد من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د.أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب، وأخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

وذكر أن قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء، معبرا عن خشيته من وفاة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.

* فيديو.. منزل في رفح تحول إلى حفر كبيرة بعد قصفه من طيران الاحتلال

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وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشدد حصار واستهداف مستشفى العودة ويمنع عنها ماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى اليها، معبرا عن خشيته أن يقدم على اقتحامها بعد مستشفى كمال عدوان.

وقال: إن الاجرام الاسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة هدفه انهاء الوجود الصحي وإجبار سكان المنطقة على النزوح القسري.

وأضاف: الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة لا يطاق وفقدنا القدرة الاستيعابية والعلاجية ونفاضل بين الحالات لإنقاذ حياة ما يمكن انقاذه من بين الاعداد الكبيرة التي تصل الى مستشفيات الجنوب ونناشد المؤسسات الدولية بدعمها بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بدء العدوان 38 كادرا صحيا على رأسهم د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف

وأعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل مما سيتسبب بانعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، مطالبا المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكل مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.

وحذر بأن الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء قاتل نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية.

وطالب المؤسسات الاممية بإيجاد آليات فاعلة لتوفير المقومات المعيشية والصحية والرعاية الصحية داخل مراكز الايواء وخاصة للنساء الحوامل والاطفال والمرضى المزمنين والجرحى.

وقال: لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يشدد قيوده ويتحكم بدخول المساعدات الطبية ويستخدمها كسلاح لقتل الجرحى والمرضى ونطالب بتوفير ممر انساني امن يضمن تدفق الامدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الملاذ الاوحد للجرحى والمرضى والولادة والاطفال بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

وطالب الدول والمؤسسات الدولية بإقامة مستشفيات ميدانية شمال غزة لإنقاذ الجرحى والمرضى.

هذا ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن بيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، إلى مراكز عسكرية وإعدامات ميدانية في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي شهادات عن تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إعدام ميداني وقتل دون أي مبرر ضد مدنيين فلسطينيين بعد احتجازهم لأيام داخل مدارس لجئوا للنزوح إليها.

وذكر أن الشهادات أظهرت فظائع إنسانية مروعة وعمليات قتل لم يكن لها أي مبرر طالت مدنيين بعد الإفراج عنهم، ما يدلل على أنه لا يوجد أي سبب لإطلاق النار عليهم وقتلهم سواء إشباع رغبات دموية للجنود وتعبيرا عن الاستباحة الشاملة للمدنيين الفلسطينيين.