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شهيدان أحدهما طفل و10 إصابات بعدوان الاحتلال على جنين

شهيدان أحدهما طفل و10 إصابات بعدوان الاحتلال على جنين
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

استشهد طفل وشاب وأصيب 10 آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها وسط تصدٍّ واشتباكات بطولية من المقاومة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

العالم_فلسطين

وأفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل بشار هيثم أبو زيد، والشاب أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) وإصابة 10 آخرين، منهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان على جنين إلى 10 في أقل من 48 ساعة

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا إن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي إن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف “أنيرجا” تجاه عدد من المنازل في الحي.

يذكر انه شنت قوات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء، سلسلة اقتحامات لمدينة ومخيم جنين، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

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