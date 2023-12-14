الموصل.. العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

العالم - مراسلون

مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 كانون الأول الجاري، تستعد مدينة الموصل لاستحقاق انتخابي محلي مرتقب، وهو الممارسة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجالس المحافظات. مجموع القوائم التي رشحت بلغ ثلاثون قائمة، بواقع ثماني أفراد، و6 عن كوتا، فضلاً عن عشر تحالفات، واثنا عشر حزباً.

وقال مسؤول الجهد الحكومي في الموصل، السيد محمد الاعرجي لقناة العالم:" القادر لإشغال منصب کرسي مجلس محافظة نينوی يجب ان يکون لديه خبرة في دوائر الدولة وتکون له شهادة وقدرة علی مواجهة التحديات، لأن مجالس المحافظات الغاية منها وضع خطط ومشاريع لخدمة المواطن".

وتشكل مسألة إعادة إعمار المدينة وعودة اللاجئين وفتح الجسور وبناء وتجديد المستشفيات وتقديم الخدمات، الرسائل الأساسية لجميع القوائم التي شاركت في انتخابات مجلس محافظة نينوى وسط دعوات للمشاركة الفعالة لاختيار من يرونه مناسباً لقبة المجلس.

وقال الشيخ محمد مهدي البياتي وهو شيخ عشيرة البياتي في الموصل:"الصفحة الحرية طويناها ويجب ان نفتح الصفحة السياسية وهي صفحة الانتخابات واليوم ندعوا جماهيرنا بکل مناطقنا ومحافظة نينوی الی المشارکة الفعالة والجادة لتغيير هذا المسار ولبناء المحافظة".

وقال خسرو داود الشبكي وهو من تحالف الحدباء الوطني:"التنافس جاری بشکل مکثف بين المرشحين، فهناک مرشحون تقف خلفهم جهات سياسية سابقة تدعمهم وتؤازرهم وتحشد الجماهير من أجل مصلحتهم وهناک مرشحون يعملون باستقلالية".

هذا وسيسمح في الانتخابات مشاركة حاملي البطاقات البايومترية فقط، اذ يحق لمليون وتسعمائة الف بالتصويت في يوم الاقتراع ومن المتوقع ان تشهد منافسة قوية في نينوى لكون الاوضاع الامنية مستتبة بخلاف السنوات الماضية.

أکثر من 600 مرشح ضمن 30 کيان وقائمة وحزب يتنافسون علی 29 مقعداً لمجلس محافظة نينوی.