تضرر المصالح الأميركية في المنطقة جراء العدوان على غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أوضح عمار خضر أن المساعي الأميركية تأتي الآن في سياق إنقاذ دولة الاحتلال من الانهيار الكامل، مبينة أن هذه الحكومة المتطرفة جاءت على أساس خطة سياسية منهجية عسكرية بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين وذلك من خلال التهجير والقتل وما إلى ذلك.

وأضاف: لكن ما حصل من مواجهة مباركة بعد سبع من تشرين وتحقيق الانجازات الفلسطينية من خلال العمل المقاوم والصمود وانهزام دولة الاحتلال على جميع الأصعدة جعلت الرئيس الأميركي يأتي ليخرج دولة الاحتلال من الانهيار الكامل.

وأضاف أنه بعد الدعم الكبير الذي قدمه بايدن لدولة الاحتلال والخط المفتوح من نقل المعدات والآليات العسكرية الحربية لقتل الفلسطينيين من دون تحقيق أنجاز على أرض الواقع، بات الواقع الميداني يفرض حضوره و وجوده، حيث تعرضت المصالح الأميركية في المنطقة نتيجة لهذا العدوان إلى الكثير من التضرر.

وأكد أنه عندما اشتعلت كل الجبهات وتوحدت في هذا الصراع أحدثت مشكلة للمشاريع الأميركية في المنطقة، وقال: لذلك فإن بايدن ومن خلال هذه التصريحات وإرسال مبعوثين من أجل حل القضية إنما من أجل أن يحافظ على المصالح الأميركية في المنطقة، التي بدأت تتدهور من خلال المواجهة التي شنها إخواننا في اليمن وما يحدث في العراق وسوريا وتوسيع الجبهة مع شمال فلسطين وجنوب لبنان.

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