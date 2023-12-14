جثامين الشهداء لاتزال في الثلاجات بسبب استمرار محاصرة جنين

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان العدوان الاسرائيلي علی مخيم جنين مستمر ولايبدو ان قواته تنوي الانسحاب، فحسب ما اعلنت وسائل اعلام الاحتلال الهدف من هذا العدوان هو القضاء علی المقاومة في جنين.

وأكدت مراسلة العالم ان جثامين الشهداء لاتزال في ثلاجات المراكز الطبية بالقری المجاورة لمخيم جنين ولم تستطع عوائل الشهداء من استلام الجثامين وتشييعها.

وأوضحت مراسلة العالم ان الهدف الاسرائيلي المعلن حول القضاء علی المقاومة في جنين هو هدف قديم اعلنه الاحتلال منذ سنين عديدة لكنه لم يستطع تحقيقه والمقاومة لاتزال صامدة في جنين، بحيث أعلن جيش الاحتلال يوم أمس اصابة 4 من جنوده في جنين.