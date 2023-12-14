استشهاد شخصين بغزة بسبب منع الاحتلال تقديم العلاج للجرحى

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وأكدت وزارة الصحة أن الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى والأطفال ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء.



وأضافت أن الاحتلال يحرم 12 طفلا في العناية المركزة من الحليب محذرة من وفاتهم نتيجة قطع الكهرباء.

وأشارت الوزراة الى أن الكيان الصهيوني يحتجز 70 من الطواقم الطبية والجرحى ومدير المستشفى ويجبر 2500 نازح على الإخلاء.

وأضافت أنه سيتم نقل الجرحى والمرضى بسبب القصف إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية.

يذكر انه ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 18.608 شهداء و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.