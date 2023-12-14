كارثة تعيشها غزة بعد اشتداد البرد وعدم جدوى المساعدات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة إسراء البحيصي أن الوضع الإنساني صعب جدا في غزة وقالت: الناس هنا بالكاد يتنفسون حتى يواصلوا الحياة.. الكل هنا يشكو من البرد.. وقبل قليل وصلت إلينا سيدة تقول أنا فقط أريد طعام لطفلتين، أنا لا أريد أن آكل.. فهم بجاجة لأي شيء يمكن أن يبقيهم على قيد الحياة وأي شيء يشعرهم بالدفئ.

وأضافت: نحاول سويا أن نتكاثف وأن نقسم رغيف الخبز إذا توفر، بين هؤلاء الأطفال والكبار، هنا كل الكبار اليوم في قطاع غزة لا يأكلون إلا بالقدر الذي يبقيهم على قيد الحياة، والأوضاع جدا صعبة في ظل هذا البرد القارس.. فلا مأوى يحمي من الأمطار والبرد، ولا ثياب خرج بها الناس من منازلهم تمكن أن تدفئهم، ولا غذاء، ولا دواء لصحتهم.

وأوضحت أنه ومع الجو ومع هذه الظروف تزيد حالات نزلات البرد والنزلات المعوية والأمراض، بين الأطفال خصوصا، أولئك الذين لم يحصلوا على تطعيماتهم.. حيث أن الكثير من المواد الطبية والإبر التي تعطى للأطفال غير موجودة، وحتى إذا أراد الطفل أن يتم تركيب محلول إشباع له حتى يعوض عن الطعام.. شاهدت أحد الأطفال يحمل كيس المحلول لأخيه -وهو يجلس على كرسي داخل المستشفى لعدم وجود أسرة- ظل يحمل المحلول لأكثر من ساعتين.

وأضافت أن: الأدوات الصحية لا تكفي لهذا الكم الكبير الذي يأتي للمشافي، هنا احياناً يتم تركيب المحلول لهم ثم يعود للخيمة، لأنه لا يوجد مكان يبقى فيه.

وقالت إسراء البحيصي: الناس هنا يعانون من أوضاع كارثية، فالثياب والأغطية التي تبلل لا بديل لها، نحن نتحدث عن أكثر من شهرين ونصف على العدوان الاسرائيلي، والناس كانوا خرجوا بملابسهم الصيفية فيما نحن الآن في برد شديد.

ولفتت إلى أن في المساعدات لم تأتي أغذية مناسبة أو ثياب حيث في بداية الأمر كان التركيز على المساعدات الغذائية وحتى هذه المساعدات الغذائية كانت معلبات.. تشعرين وكأن حتى المساعدات مدروسة.. ولا يريد الاحتلال للمساعدات أن تعزز الصمود.

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