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مصيدة الشجاعية تفقد الاسرائيليين الثقة بنتنياهو

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الصحافة الاسرائيلية ما جری للقوات الاسرائيلية في الشجاعية مجزرة محذرة من ان حكومة نتنياهو تذهب بإسرائيل نحو الهاوية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان الصحافة العبرية ضجت بما اسمته بمجزرة الشجاعية، معتبرة ان ما حدث في الشجاعية دليلاً علی ان هذه الحرب لن تنتهي بانتصار لإسرائيل وأي انتصار سيكون انتصار وهمي.

وأكدت الصحف الاسرائيلية ان نتنياهو يسوق اسرائيل نحو معركة غيرمضمونة النتائج وباهضة الثمن.

وأشار مراسل العالم الی تصريحات رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد علی قناة 13 الاسرائيلية حيث أكد انه انتبه الی خطورة افكار نتنياهو بعدما شاهد زوجة عقيد اسرائيلي قتل في معارك غزة.

وكتبت صحيفة معاريو العبرية ان "حكومة نتيناهو تذهب بنا الی الهاوية".

اما صحيفة هاأرتص أكدت ان جميع المؤشرات تؤكد ان الجيش الاسرائيلي اقل قدرة علی العمل من الناحية التكنولوجية في غزة وان حماس هي الاقوی حتی علی طاولة المفاوضات.

وكشفت صحيفة معاريف ان الصهاينة تحدثوا الی الاطراف الاميركية والمصرية من أجل العودة الی صفقات تبادل الاسری.

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