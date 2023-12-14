الاحتلال يعدم أسرتين كاملتين رميا بالرصاص في جباليا

العالم-فلسطين

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل، رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

فيما يتواصل قصف الاحتلال برا، وبحرا، وجوا، للمنازل وتدميرها في مختلف محافظات القطاع، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، ولا يزال الكثير منهم مفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت قوات الاحتلال 40 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادي أبو غزالة في المخيم، بعد عصب أعينهم.

كذلك استهدفت طائرات الاحتلال ستة منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول، بسبب تواصل القصف، وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دُمرت بشكل كامل، بفعل التجريف والتدمير والتخريب من آليات الاحتلال.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال شبانا في الحي المذكور، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين على الأقل.

وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة في جباليا بالكامل، في انتهاك صارخ لكرامة الأموات.

وفي منطقة الرمال الشمالي، قصفت طائرات الاحتلال أربعة منازل، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، وما يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في هذه المنطقة، واعتقلت 35 مواطنا، تتراوح أعمارهم من 15-70 عاما، بعد تعصيب أعينهم، وتجريدهم من ملابسهم.

واقتحمت تلك القوات عددا من المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عددا من المواطنين الآمنين في بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح، يؤويان نازحين من غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استُشهد 40 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف مدفعية الاحتلال 10 منازل بشكل عشوائي في السطر الغربي، ومنطقة الشيخ ناصر، تحديدا في خزاعة، وعبسان، والقرارة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون في قصف مدفعي على خان يونس.

وفي رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل السلطان، وآخرين في مخيم الشابورة، ما أدى إلى استشهاد 15 على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.

وانتُشلت جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في مخيم يبنا في رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال 6 غارات على الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى إلى حدوث ارتجاجات في عشرات المنازل في تلك المنطقة، وانهيار منزلين على الأقل.