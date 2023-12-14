الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد غارة إسرائيلية..

انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض منزل بغزة

انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض منزل بغزة
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية فلسطينية بانتشال 26 جثمانا حتى اللحظة من منزل لعائلة كريرة بحي الدرج في مدينة غزة، استشهدوا بغارات جوية شنتها طائرات الإحتلال شمال قطاع غزة.

العالم_فلسطين

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "قذائف المدفعية الإسرائيلية تتساقط على رؤوس المواطنين بشكل عشوائي في مناطق الزيتون والشجاعية والدرج".

واستهدفت غارات إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع، وقالت مصادر محلية إن هناك عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ولا حصيلة نهائية حتى اللحظة.

ولفتت المصادر إلى أن آليات جيش الاحتلال جرفت أجزاء من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة.

كذلك أفادت المصادر اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا ومسجد المصباح المنير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت المصادر باستشهاد 27 شخصا، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح.

وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.

روابط ذات صلة

شاهد.. ماذا قال سكان غزة بعد عودتهم لرؤية منازلهم المدمرة؟

في اليوم الأول من التهدئة..انتشال عشرات الجثث من شوارع غزة

انتشال شهداء ومصابين بقصف إسرائيلي جنوبي غزة+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف