انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض منزل بغزة

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "قذائف المدفعية الإسرائيلية تتساقط على رؤوس المواطنين بشكل عشوائي في مناطق الزيتون والشجاعية والدرج".

واستهدفت غارات إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع، وقالت مصادر محلية إن هناك عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ولا حصيلة نهائية حتى اللحظة.

ولفتت المصادر إلى أن آليات جيش الاحتلال جرفت أجزاء من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة.

كذلك أفادت المصادر اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا ومسجد المصباح المنير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت المصادر باستشهاد 27 شخصا، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح.

وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.