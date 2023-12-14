ايران تامل بان تسفر المؤتمرات الدولية للاجئين عن نتائج ملموسة

العالم - ايران

واضاف امير عبد اللهيان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش المنتدى العالمي للاجئين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل امتلاكها طاقة وتاريخ في استضافة ازيد من 5 ملايين لاجئ افغاني، احرزت المركز الاول بين الدول المستضفية للاجئين.

وتابع اننا ركزنا على ايلاء الاهمية للمسؤولية الدولية تجاه رعاية اللاجئين وكذلك الموجة الجديدة من النازحين في غزة والتي حدثت على خلفية الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وتبني امريكا واسرائيل خيار الحرب.

واكد وزير الخارجية الايرانية وفقا لارنا ان تداعيات الابادة الجماعية وجرائم الحرب للكيان الصهيوني ستطال المنطقة والاسرة الدولية لسنوات.

وأمل أن تتمخض مؤتمرات مثل المنتدى العالمي للاجئين عن نتائج عملية والا تكتفي بابداء المواقف والتصريحات.