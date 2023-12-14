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ايران تامل بان تسفر المؤتمرات الدولية للاجئين عن نتائج ملموسة

ايران تامل بان تسفر المؤتمرات الدولية للاجئين عن نتائج ملموسة
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعرب وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان عن امله في أن تؤدي المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين بما فيها المنتدى العالمي للاجئين الى نتائج ملموسة، داعيا المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الى الاهتمام بواجباتها لا سيما تجاه ظروف 5 ملايين لاجئ افغاني في ايران.

العالم - ايران

واضاف امير عبد اللهيان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش المنتدى العالمي للاجئين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل امتلاكها طاقة وتاريخ في استضافة ازيد من 5 ملايين لاجئ افغاني، احرزت المركز الاول بين الدول المستضفية للاجئين.

وتابع اننا ركزنا على ايلاء الاهمية للمسؤولية الدولية تجاه رعاية اللاجئين وكذلك الموجة الجديدة من النازحين في غزة والتي حدثت على خلفية الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وتبني امريكا واسرائيل خيار الحرب.

واكد وزير الخارجية الايرانية وفقا لارنا ان تداعيات الابادة الجماعية وجرائم الحرب للكيان الصهيوني ستطال المنطقة والاسرة الدولية لسنوات.

وأمل أن تتمخض مؤتمرات مثل المنتدى العالمي للاجئين عن نتائج عملية والا تكتفي بابداء المواقف والتصريحات.

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